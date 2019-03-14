Код никому не сообщать: полиция Нижнего Тагила предупреждает горожан о мошенничестве с банковскими картами

Дознавателями отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, от которых пострадала 53-летняя жительница Дзержинского района. С банковской карты тагильчанки неизвестные похитили около трёх тысяч рублей.

По данным пресс-группы ведомства, женщина опубликовала на популярном сайте объявлений информацию о продаже кухонного гарнитура за небольшую сумму, указав свой номер телефона. Позвонивший мужчина представился Анатолием и заявил, что готов приобрести гарнитур и оплатить часть денег, но ему требуется информация с данными банковской карты, на которую нужно перевести денежные средства. Потерпевшая продиктовала номер карты, после чего мужчина связался с ней ещё раз и пояснил, что для совершения перевода ему понадобится код, который поступил женщине на телефон в виде СМС.

Тагильчанка сообщила нужные цифры, а звонивший предупредил её об отправленной предоплате, пообещав остаток перевести позднее.

Придя домой, тагильчанка решила перезвонить покупателю, чтобы договориться о передаче товара, но его телефон оказался недоступным. Проверив свою банковскую карту, женщина поняла, что у неё похитили деньги, и обратилась в полицию.