Ко Дню Победы определённой категории пенсионеров выплатят по 10 тысяч рублей

В мае 2023 года, в преддверии Дня Победы, определённой категории пенсионеров направят по 10 тысяч рублей. Согласно указу президента Владимира Путина, начиная с 2019 года гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, полагается единоразовая денежная выплата.

10 тысяч рублей поступят пожилым людям, заставшим Великую Отечественную войну. Это не только ветераны, но и дети войны, узники фашизма, жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя. В программу по выплате включены: вольнонаёмные служащие армии, госбезопасности и флота, которые занимали штатные должности, но входили в состав армии, ветераны, участники партизанского движения в СССР, в оккупированных регионах или странах-противниках фашистской Германии, сотрудники разведки в тылу, воинских частях, зарубежных странах. Также деньги направят корреспондентам и кинооператорам, которые работали на территории штабов и фронта в период с 1941 по 1945 года, штатным сотрудникам военных объектов, гражданским лицам, участвовавшим в разминировании и ликвидировании боеприпасов, кавалерам медалей и орденов СССР за воинские заслуги, инвалидам детства, если травма получена в период ВОВ.

Деньги начислят и переведут в автоматическом режиме вместе с пенсией в апреле или мае.