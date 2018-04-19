Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

За действия Роскомнадзора в попытках заблокировать Telegram, приведшие к сбоям работы ряда компаний, «имело бы смысл извиниться», заявил НТВ советник президента по делам интернета Герман Клименко.

«Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно», — сказал Клименко.

Он отметил, что ситуация «уже нормализовалась».

«Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — добавил интернет-омбудсмен.

Он признал, что проблемы в работе ряда компаний возникли из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram, и сообщил, что обратившимся за помощью была оказана поддержка, но упрекнул российские компании за использование иностранных серверов в целях экономии, что, по его мнению, несёт «известные риски безопасности».

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram по причине того, что его руководство отказалось выдать ФСБ «ключи дешифровки» личной переписки пользователей. В компании отмечают, что это технически невозможно. С 16 апреля началась процедура блокировки мессенджера, в результате было заблокировано более 20 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services и Google, на которые «переезжал» мессенджер.