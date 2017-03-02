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02 Мар 2017 16:33 | Метки: Новости, Экономика, Общество

Клиенты российских банков пожаловались на массовые блокировки карт

Клиенты крупных российских банков столкнулись с массовыми блокировками своих карт из-за автоматизированной системы отслеживания подозрительных операций, пишет «Коммерсантъ». Около 80 процентов всех жалоб, по словам собеседника газеты, поступает от клиентов Сбербанка. 

Источник в Росфинмониторинге подтвердил изданию резкий рост жалоб физических лиц на блокировки счетов, проводимые со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. 

Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост жалоб на блокировки с внедрением автоматизированной системы проверки операций. Программа-робот отсортировывает операции по формальным подозрительным признакам и блокирует их. Автоматизация процесса значительно снижает расходы на проверку транзакций, однако в ряде случаев под блокировку подпадают добросовестные клиенты, чьи операции робот счёл подозрительными по формальным признакам.

Отказаться от автоматической проверки невозможно, сообщила зампред Сбербанка Белла Златкис.

«Если перейдём на ручной режим, то для проверки операций нам понадобится неадекватное количество специалистов», — сказала она.

По словам Златкис, после дополнительной проверки блокировка снимается с примерно 10 процентов транзакций и счетов клиентов.

Напомним, по закону 115-ФЗ банки обязаны контролировать операции клиентов на сумму от 600 тысяч рублей. Однако кредитные организации вправе приостановить или заблокировать переводы и платежи на меньшую сумму, если они вызывают подозрения, и запросить документы о происхождении средств или цели транзакции. 

Агентство новостей «Между строк»

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