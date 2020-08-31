Кинотеатры «Родина» и «Россия» в Нижнем Тагиле перешли под управление федеральной сети «Премьер зал». В самих кинотеатрах не раскрывают детали приобретения франшизы, но, по словам управляющей Александры Хайрулиной, переход под управление сети поможет улучшить качество услуг, позволит ввести программу лояльности для постоянных гостей и изменит формат работы. Кроме того, сейчас для тагильских кинотеатров разрабатывают новый сайт и мобильное приложение «Для друзей», с помощью которого можно будет покупать билеты онлайн.

«У нас сохранилось историческое название. Франшиза в данном случае — это способ усиления бизнеса. “Премьер зал” считается самой крупной сетью по численности кинотеатров в России. У них проходят крутые обучения, всероссийские кинофорумы, и мы тоже неоднократно были участниками. Это большие возможности в плане интересных активностей, рекламы. Изменятся также стандарты работы, форма, внутренняя навигация. О переходе мы задумались ещё до карантина, прошли обучение, обговаривали условия. То есть это не было решением одного дня, и даже подготовка к переходу занимает значительное время», — рассказывает Александра Хайрулина.

После длительного простоя из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тагильские кинотеатры готовятся к запуску и набирают новых сотрудников.

Напомним, в начале апреля работники кинотеатров в Нижнем Тагиле сообщили о массовом увольнении. Люди были вынуждены написать заявления в связи со сложной финансовой ситуацией, в которой оказались кинотеатры из-за введения в регионе режима самоизоляции. Директор кинотеатра «Россия» Алексей Рожков тогда выразил надежду, что после снятия ограничений и возобновления работы кинотеатрам удастся собрать прежний коллектив заново.

Сеть кинотеатров «Премьер Зал» — крупный федеральный холдинг, в который входит 6 собственных кинотеатров в Екатеринбурге и свыше 300 кинотеатров-партнёров по всей России.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал в Instagram, что кинотеатры, театры и концертные учреждения откроются с 9 сентября. Залы, по его словам, можно будет заполнять только на 50%. Ранее в адрес губернатора было направлено письмо от сети кинотеатров «Премьер зал» — в обращении сети говорится о критической ситуации в отрасли, о том, что условия для получения господдержки оказались сложно выполнимыми. Сотрудники свердловских кинотеатров создали петицию и организовали сбор подписей за отмену запрета на работу кинотеатров.