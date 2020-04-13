«Постараемся собрать коллектив снова». Руководство закрывшегося на время карантина кинотеатра «Россия» в Нижнем Тагиле уволило всех сотрудников

На прошлой неделе в кинотеатре «Россия» на Вагонке произошло массовое увольнение сотрудников. Люди были вынуждены написать заявления на увольнение в связи со сложной финансовой ситуацией, в которой оказался кинотеатр из-за введения в регионе режима самоизоляции.

«На прошлой неделе большинство наших сотрудников рассчитались. Мы провели собрание и честно рассказали работникам о ситуации на предприятии. Финансово мы могли выплатить зарплату только за месяц, что дальше — неизвестно. Пока кинотеатр закрыт, кто-то из наших сотрудников сможет найти себе работу, кто-то встанет на биржу труда. Что будет дальше, посмотрим, конечно. В планах — возобновить работу в прежнем режиме, но когда это станет возможным, пока неизвестно. При возобновлении деятельности постараемся собрать коллектив, если будут желающие вернуться обратно на работу в кинотеатр», — рассказал АН «Между строк» директор кинотеатра «Россия» Алексей Рожков.

Напомним, 23 марта министр культуры РФ Ольга Любимова рекомендовала кинотеатрам приостановить работу в связи с эпидемией коронавируса. По словам сотрудников кинотеатра «Россия», 28 марта они отработали последний день. 31 марта кассиров, контролёров, гардеробщиков, администраторов и технический персонал — всего около 20 человек — попросили написать заявление по собственному желанию.

«Чтобы мы не сидели без работы, без денег, нам предложили такое условие. Сотрудники были шокированы этим предложением, но все хотели бы вернуться обратно, все понимают, что ситуация сложная, поэтому никто плохого про руководство кинотеатра не скажет. Я встала на биржу, буду получать пособие, но планирую искать работу. Хотя понимаю, что в нынешних условиях это очень проблематично», — рассказала одна из сотрудниц кинотеатра «Россия».

По словам Алексея Рожкова, до сих пор не ясно, смогут ли тагильские кинотеатры открыться в начале мая:

«Сейчас неопределённая ситуация, мы не знаем, когда мы откроемся. Может, через месяц, а может, и через два, три месяца или полгода. Даже если после завершения режима самоизоляции люди не испугаются прийти в кинотеатр с большим скоплением народа, показывать им будет всё равно нечего. Прокатчики заморозили весь репертуар до осени ещё в самом начале эпидемии».

По нашим данным, в схожей ситуации находятся кинотеатры «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр» в ТЦ Depo. Там сотрудники тоже были вынуждены уволиться по собственному желанию до завершения режима самоизоляции.

В конце 2018 года стало известно, что кинотеатры «Россия» и «Родина» выставлены на продажу. Владельцы планировали продать «Россию» за 152,4 млн рублей, а «Родину» — за 84,8 млн рублей.