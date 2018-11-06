В Нижнем Тагиле на продажу выставлены ТРЦ «Россия» и кинотеатр «Родина»

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Нижнем Тагиле «Россия» и кинотеатр «Родина» выставлены на продажу. Соответствующие лоты появились сегодня на сайте Avito.ru. Владельцы оценили «Россию» в 152,4 млн рублей, а «Родину» — в 84,8 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» представитель продавца, указанный в объявлении под именем Алексей, все подробности продажи пока держатся в секрете.

«Пока ведутся переговоры, а кинотеатр продолжает работать. В “России”, возможно, будет меняться наполнение [торговых площадей]. О закрытии пока речи не идёт, что-то конкретнее можно будет узнать после Нового года», — рассказал Алексей.

Отметим, что за 18 млн рублей также было выставлено право на строительство трёхэтажного торгово-развлекательного центра рядом с ТРЦ «Россия».

«В настоящий момент полностью разработана проектная документация, получены разрешения на строительство. Подведены сети, построена трансформаторная подстанция», — сообщается в объявлении.

Один из владельцев ТРЦ «Россия» Алексей Рожков подтвердил АН «Между строк» информацию о продаже центра, однако причину уточнять не стал.