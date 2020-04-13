Киево-Печёрскую лавру закрыли на карантин после обнаружения 90 заболевших коронавирусом

Киево-Печёрскую лавру решили закрыть на карантин после того, как там выявили 63 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией, со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко пишет «Громадське». Всего в монастыре заболели более 90 человек.

По словам Кличко, решение о закрытии монастыря приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева. 13 апреля в Лавру направят передвижные рентгены и бригаду медиков для тестирования на COVID-19.

В конце марта Киево-Печёрская лавра призвала верующих продолжить посещать храм, отметив, что «страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу». 5 апреля там сообщили, что провели тестирование на коронавирус и закрыли проведение богослужений для прихожан. 13 апреля стало известно, что в больнице умер 73-летний монах Киево-Печёрской Лавры архимандрит Нектарий. УНИАН со ссылкой на источники писало, что у священника подтвердили коронавирус.

Всего за последние сутки в Киеве зарегистрировали 79 случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 495.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».