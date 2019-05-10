«Каждый выражает гордость за победу по-своему». Депутат Госдумы Алексей Балыбердин одобрил появление клетки с «пленным фашистом» на параде Победы в Нижнем Тагиле

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин оценил идею коллектива Нижнетагильского цирка провезти в клетке во время парада Победы переодетого в немецкую форму времён Великой Отечественной войны артиста.

«Очень креативно, здорово и интересно. Молодцы артисты, каждый выражает свою гордость за то, что наши предки победили фашизм и Гитлера, по-своему. Наши артисты так вот выразили, и это прикольно. Мы посмеялись, улыбнулись, и это здорово», — сказал парламентарий.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила назвали неоднозначную инсценировку «спорной». По словам начальника отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Аллы Жернаковой, руководство цирка не согласовывало с мэрией формат постановки.

«В Нижнем Тагиле 9 мая, помимо военного парада, много лет проходит праздничная демонстрация трудовых коллективов городских предприятий, это наша традиция. И мы, конечно, чисто технически не можем цензурировать все колонны. Постановку с "фашистом" организовали артисты Нижнетагильского цирка, находящегося в подчинении Росгосцирка, а не администрации города. По задумке авторов, это была отсылка к военной сатире, карикатурам, которые позволяли солдатам хоть на минуту забывать об ужасах войны. Без этого контекста, который прямо не читался, номер мог показаться многим спорным. Но это совершенно точно не было глумлением над самой страшной войной в истории человечества», — прокомментировала TagilCity.ru Алла Жернакова.

Ранее руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своём Twitter обвинил в спорном креативе чиновников. Перед парадом директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский заявил АН «Между строк», что не считает чем-то плохим высмеивать врагов подобным образом, как в своё время это делали фронтовые агитбригады.

Инцидент с «пленным фашистом» в Нижнем Тагиле попал в федеральную повестку. Большинство пользователей соцсетей не оценили задумку циркачей. В анонимном голосовании в самом популярном паблике «Типичный тагильчанин» более 75% респондентов посчитали такой перформанс неуместным.

Отметим, что 9 мая в Нижнем Тагиле ещё одна группа участников демонстрации вызвала бурю негодования в соцсетях. В колонне местной ячейки КПРФ активисты несли плакаты и таблички с изображением Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.