Каждый второй житель Нижнего Тагила считает, что профессионально развивается на своей работе. К таким выводам по результатам опроса пришли социологи сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие трудоустроенные тагильчане — представители экономически активного населения города.

По итогам опроса, 47% респондентов ответили, что на своей должности они растут и видят перспективы. В том, что теряют навыки на нынешней позиции, признаются 13% тагильчан. Чаще всего объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Каждый третий (33%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков и говорит, что просто выполняет свои обязанности, получая за это деньги.

О позитивном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще, чем тагильчане в возрасте до 34 лет — в 50% случаев против 42%. Респонденты с доходом выше 80 тысяч рублей в месяц видят больше возможностей для карьерного роста (47% случаев), тогда как о состоянии застоя чаще сообщают зарабатывающие менее 50 тысяч рублей (42%). Кроме того, тагильчане с высшим образованием более критичны к своим обязанностям: об утрате навыков на работе они сообщают чаще респондентов со средним профессиональным образованием (16% против 7%).