Каждый пятый тагильчанин готов за деньги рекламировать любой товар и услугу

Каждый пятый житель Нижнего Тагила готов за деньги рекомендовать любой товар или услугу в рамках рекламного контракта. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. В ходе открытого опроса 8 из 10 респондентов изъявили желание сняться в рекламе, а 20% — продвигать любой товар и услугу за достойный гонорар. Каждый девятый опрошенный (11%) предпочитает рекомендовать другим людям только полезный и качественный продукт.

Что касается конкретных предпочтений, то 10% респондентов хотели бы сняться в рекламе парфюмерии и косметики, 9% — одежды и обуви, ещё 9% — продуктов питания, 6% — автомобилей, товаров и услуг для водителей, по 3% — медицинских и детских товаров, 1% — спортинвентаря. Причём каждый двадцатый тагильчанин видит себя лицом известных брендов электроники и цифровой техники.

Среди иных товаров и услуг респонденты чаще всего отдают предпочтение финансам, мобильной связи, образованию, продаже недвижимости, туризму, продукции для животных и строительным материалам. Однако даже за солидный гонорар 18% горожан никогда бы не хотели сниматься в рекламе. Потенциально готовы продвигать любой товар чаще мужчины, чем женщины (23% против 17%). При этом мужской половине интересно автомобильное направление, а женщинам — косметика и детские товары.