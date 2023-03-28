«Каждую весну вода потоком по дороге, размывает и трамвайные пути». Два микрорайона в Нижнем Тагиле затопило из-за таяния снежного полигона 

Снежные горы на Новой Кушве и в Сухоложском посёлке, которые появились в течение зимы в необорудованных местах, растаяли, и теперь жители этих микрорайонов Нижнего Тагила с трудом передвигаются по улицам. От затопления страдают как пешеходы, так и автомобилисты. Незаконные снежные свалки рядом со школой № 65 и в районе коллективного сада «Цементник» были организованы управлением городского хозяйства мэрии.

Всю зиму, по словам жителей микрорайонов, грузовики МУП «Тагилдорстрой» сюда свозили снег с реагентами, который убирали с улиц города. Происходящее тагильчане фиксировали на фото и видео. На руках у граждан есть документы, подтверждающие нарушение правил складирования снега, от Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и управления межрегиональной службы по надзору в сфере природопользования. Однако повлиять на ситуацию ведомствам не удаётся.

Последствия снежной свалки на улице Магистральной Последствия снежной свалки на улице Магистральной

Согласно СанПиНу и требованиям к складированию снега, необходимо создавать полигон на специально отведённых площадках с водонепроницаемым покрытием, ограждённых сплошным земляным валом. Также можно вывозить снег на снегоплавильные установки. Но эти требования в Нижнем Тагиле не соблюдаются. На личной встрече жителей Новой Кушвы с чиновниками и депутатом городской думы Сергеем Бурлаем, который курирует этот округ, людям объяснили, что в городской казне не хватает денег, чтобы сделать оборудованную площадку для складирования снега.

«Не первый год, всё по накатанной. Каждую весну посёлок превращается в Венецию. Вода потоком по дороге, размывает и трамвайные пути. Ну и ничего», — пишут тагильчане в социальных сетях.

Жители затопленных районов рассказывают, что, передвигаясь на автомобилях, опасаются потерять на дороге колесо, так как глубина луж неизвестна. Помогает жителям Сухоложского общественница и экс-кандидат в депутаты гордумы Ольга Южакова, вместе с ними она борется против полигона.

«Проводились ли вообще пробы вывезенного вещества на степень опасности для окружающей среды и здоровья людей? Кто восстановит дороги в посёлке и возместит ущерб, причинённый транспортным средствам от ям на дорогах?» — возмущается общественница.

Ранее администрации Нижнего Тагила было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований складирования снега в нескольких районах города. В требовании прокуратуры упоминалась снежная свалка в районе Новой Кушвы, Сухоложского посёлка и на улице Балакинской в районе Рудника им. III Интернационала. Так как реакции от администрации города не последовало, природоохранная прокуратура Нижнего Тагила намерена предпринять дополнительные меры реагирования.

«В Сухоложском посёлке так же, как и на Новой Кушве, была размещена не оборудованная надлежащим образом свалка снега. Об этом нам стало известно ещё до обращения жителей, мы выезжали на место для складирования снега и фиксировали их. Нарушения там те же самые, что и на Кушве, место не оборудовано. От администрации Нижнего Тагила в прокуратуру пришёл ответ, что нарушения не были устранены. Сейчас мы решаем вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования по всем выявленным фактам размещения отходов от уборки улиц. Ранее было выявлено ещё одно место на улице Балакинской, где администрация также ничего не исправила», — рассказал АН «Между строк» природоохранный прокурор Григорий Битюков.