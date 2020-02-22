Казакам Нижнего Тагила отказали в выдаче президентского гранта на создание зоополиции

Некоммерческому партнёрству «Уральское казачество» отказали в выдаче президентского гранта на создание зоополиции в Нижнем Тагиле и ряде других городов Свердловской области. Предполагалось, что организация будет защищать животных от жестокого обращения.

Для создания зоополиции казаки отправили в августе прошлого года заявку на конкурс Фонда президентских грантов. Стоимость проекта составила 3,9 миллиона рублей, 910 тысяч из которых они готовы вложить сами. Но 21 февраля по итогам конкурса стало известно, что уральские казаки не вошли в число грантополучателей.

Напомним, по словам автора инициативы атамана Геннадия Ковалёва, на территории Свердловской области должна была появиться бригада быстрого реагирования на жалобы жителей о жестоком обращении с животными. Согласно проекту, «экипаж» должен был состоять из ветеринара, юриста, журналиста-оператора для ведения прямых трансляций и двоих казаков — для физической защиты.