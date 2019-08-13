В Нижнем Тагиле казаки создадут зоополицию

В Свердловской области может появиться зоополиция, которая будет защищать животных от живодёров. Автором проекта выступило некоммерческое партнёрство «Уральское казачество», а средства на запуск проекта казаки намерены получить в Фонде президентских грантов. Как заявил Ura.ru организатор атаман Геннадий Ковалёв, планируется, что бригада быстрого реагирования будет выезжать на жалобы жителей о жестоком обращении с животными. В состав «экипажа» будут входить ветеринар, юрист, журналист-оператор (для ведения прямых трансляций) и два казака — для физической защиты.

«Если полиция не хочет возбуждать дело (уголовное или административное), то подключаются наши юристы. Само слово “полиция” в названии плюс казаки — это много кого остановит: живодёр десять раз подумает, прежде чем котёнка мучить. Начать хотим с Екатеринбурга, затем в планах Ревда (где очень большие проблемы с бродячими собаками), Нижний Тагил, Рязань, мы планируем распространить наш опыт на всю Россию», — пояснил казачий атаман.

Для создания зоополиции казаки отправили заявку на конкурс Фонда президентских грантов. Стоимость проекта составила 3,9 миллиона рублей, 910 тысяч из которых они готовы вложить сами. При условии получения гранта зоополиция начнёт работать уже с 1 ноября.