Каток с иллюминацией, торт с 300 свечами и летающая Баба Яга. В мэрии Нижнего Тагила начали собирать идеи по оформлению ледового городка 2023 года

Сегодня чиновники мэрии Нижнего Тагила обсудили тематику ледового городка, который украсит Театральную площадь к новому 2023 году. Мэр Владислав Пинаев предложил разместить в городке как можно больше фотозон и интерактивных аттракционов, а также поставить 9-метровый торт с 300 свечами в честь юбилея Нижнего Тагила и каток с иллюминацией.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, новогодний городок будет украшен фигурами Деда Мороза и Снегурочки, символами наступающего 2023 года по восточному и славянскому календарю, а также скульптурами популярных персонажей советских и российских мультфильмов. Праздничная площадка будет дополнена фотозонами, высокими и маленькими горками со множеством скатов, а возле кинотеатра «Родина 3D» будет установлена сцена-трансформер с лабиринтом. Вернут в праздничный городок и хит прошлого новогоднего сезона — летающую над площадью Бабу Ягу в ступе.

«Помимо главной праздничной площадки, новогоднее оформление готовят для городских парков и скверов. Специалисты проводят ревизию декоративных фигур и консольных светильников, ремонтируют испорченные в ходе эксплуатации светодиоды и элементы конструкций. Только для замены оформления 8-метрового ёлочного шара, который украшал в прошлом году площадку перед драмтеатром, потребуется порядка 2400 метров гирлянд», — отмечают в пресс-службе мэрии.

На своей странице во «ВКонтакте» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к горожанам с просьбой поделиться предложениями по оформлению ледового городка. Отметим, что такая просьба уже стала традиционной. После скандального оформления городка в 2020 году, когда ледовые скульптуры напоминали надгробия, мэр стал интересоваться мнением горожан по поводу украшения Театральной площади на Новый год.