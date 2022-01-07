В Нижнем Тагиле из ледового городка на Театральной площади пропала Баба-яга

Сегодня, 7 января, тагильчане заметили, что из ледового городка на Театральной площади пропала фигура летающей Бабы-яги. В подрядной организации, занимавшейся установкой фигуры, АН «Между строк» рассказали, что колдунья исчезла ещё вчера. Увезти сказочную старуху пришлось из-за сильных морозов.

«Совсем скоро мы её вернём обратно. У неё график работы с 18:00 до 23:00, так что, думаем, в это время она уже будет на своём месте парить и охранять ледовое царство», — говорят сотрудники подрядной организации «Уралстрой-НТ».

Покидает свою ступу тагильская Баба-яга не в первый раз. 1 января лошадники-нелегалы, катающие отдыхающих, зацепили провода на месте газона и замкнули систему. Тогда в экстренном порядке пришлось чинить систему и эвакуировать Бабу-ягу.

Согласно техническому регламенту, Бабу-ягу могут снимать раз в две недели и проводить работы по смазке узлов и проверке электроники. Так как проверять состояние скульптуры на высоте затруднительно, сказочная старуха может ещё не раз на время покинуть ледовый городок.

Напомним, сконструировал движущуюся Ягу тагильский скульптор Эдуард Пономаренко, 22 декабря она появилась на площади. В 1980-е годы над Театральной площадью Нижнего Тагила уже летала Баба-яга, которая была местной достопримечательностью, и спустя несколько десятилетий её решили вернуть.