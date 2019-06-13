Капитальным ремонтом роддома в Дзержинском районе Нижнего Тагила займётся местная компания

Ремонтировать здание роддома ЦГБ № 1 в Дзержинском районе будет ООО «Строительно-инвестиционная компания» из Нижнего Тагила. Она победила на торгах, понизив начальную стоимость контракта почти на 20 млн рублей — со 130,5 до 111,5 млн рублей. По последним ценовым предложениям за право ремонтировать тагильский роддом боролись пять организаций. Екатеринбургский «Сити Билдинг» снизил сумму лишь до 122,6 млн рублей. Заявки ещё трёх компаний — «ЖКХ Сервис», «Гранд-Строй» и «МС-ГРУП» — признали не соответствующими требованиям аукциона.

Изначально планировалось, что подрядчик на капремонт роддома определится в апреле. Один из девяти участников электронного конкурса пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на наличие в техзадании незаконных ограничений. ФАС организовала проверку и по её итогам потребовала внести изменения в документацию. Из-за этого сам конкурс пришлось перенести на более поздние сроки.

«Стройинвест» должен будет завершить все работы до 31 октября 2020 года. Подрядчик займётся демонтажем строительных конструкций, внутреннего водопровода и канализации, приведёт в порядок кровлю, заменит двери, установит пластиковые окна, телефонное оборудование и пр. Запланирована также прокладка новых трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации.

Напомним, роддом ЦГБ № 1 в Дзержинском районе (пр. Вагоностроителей, 49) закрылся на ремонт почти на полтора года. На этот период изменена маршрутизация беременных и рожениц Нижнего Тагила и других населённых пунктов Горнозаводского управленческого округа. Они могут обратиться за медицинской помощью в ЦГБ № 1, Областную детскую клиническую больницу и в НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге.