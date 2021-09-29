Камеры на Южном подъезде к Нижнему Тагилу больше не фиксируют превышение средней скорости

В Нижнем Тагиле прекратили штрафовать за превышение средней скорости. На Урале и в других регионах страны данную практику отменили ещё в феврале 2021 года, однако это не означает, что за превышение скорости водителей не будут привлекать к ответственности, пишет Е1.ru.

В региональной автоинспекции сообщили, что камеры были перепрограммированы несколько месяцев назад. Для перенастройки оборудование снимали, но сейчас уже вернули на место.

В ГИБДД по Свердловской области также отметили, что водителям не стоит расслабляться за рулём. На территории региона функционирует 15 приборов фотовидеофиксации «Автодория». Они размещены на Кольцовском тракте, трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, а также на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Сейчас приборы фиксируют нарушения благодаря вычислению мгновенной скорости.

Комплекс автоматической фиксации «Автодория» работает в Нижнем Тагиле с августа 2016 года. Приборы располагались на расстоянии нескольких километров друг от друга. Камеры вычисляли среднюю скорость движения автомобиля при том, что такого термина в ПДД не содержится. Но сейчас в ГИБДД решили отказаться от начисления подобных штрафов автомобилистам.