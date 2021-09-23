ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости

ГИБДД больше не будет штрафовать водителей за превышение средней скорости, пишет «Коммерсантъ».

Информация об этом со ссылкой на различные документы появилась в соцсетях. В частности, о том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции.

Из официального комментария ГУОБДД МВД России, представленного в ответ на запрос «Коммерсанта», следует: практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяжённом участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили в ведомстве.

Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют.

Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая, иногда используется каскад из нескольких комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, выносится штраф. По такому алгоритму до недавних пор работало около тысячи дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 до 5 тысяч рублей.

Противники такой практики указывали, что в ПДД нет даже самого понятия «средняя скорость».