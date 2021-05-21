Каменск-Уральский получил звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил Каменску-Уральскому звание «Город трудовой доблести», пишет E1.ru. Также 20 мая на заседании правительства Свердловской области были приняты постановления о присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» ещё трём городам — Ирбиту, Первоуральску и Серову.

Ранее статус города трудовой доблести получили Екатеринбург и Нижний Тагил.

По словам мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова, присвоения звания городу ждали ещё в 2020 году.

«Свердловская область была и остаётся опорным краем державы, особенно в годы войны. Мы выдвигались сразу вместе с Екатеринбургом и Нижним Тагилом, у нас было заключение Российской академии наук о том, что город действительно достоин [звания] и соответствует всем требованиям. Мы ждали и мы дождались, награда нашла героя. Это значимое и долгожданное событие для нашего города, для всех наших горожан как потомков тех людей, которые ковали победу здесь в тылу», — сказал мэр Каменска-Уральского.

В честь присвоения городу звания в Каменске-Уральском установят стелу.

«Обязательно будет стела, но, возможно, не в этом году. Надо определиться с местом и её форматом, возможно, посоветоваться с жителями. Обязательно будет салют. Праздник в нынешних условиях проводить, наверное, не стоит. Это будут какие-то локальные мероприятия, особенно в образовательных учреждениях», — добавил Герасимов.

С 1941 по 1945 год на 30 предприятиях Каменска-Уральского выпускали военную и гражданскую продукцию для нужд фронта. Огромный вклад внесли коллективы Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Уральский алюминиевый завод был единственным предприятием Советского Союза, производившим алюминий, необходимый для строительства самолётов, танков и автомобилей.