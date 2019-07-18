Калининская АЭС вернётся к нормальному режиму работы в течение двух суток

Калининская АЭС, где отключились три энергоблока, вернётся к нормальному режиму работы в течение двух суток, сообщил РИА Новости директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

По его словам, сейчас необходимо провести некоторые регламентные процедуры.

«Для потребителей никаких последствий не было и не ожидается. Резервов в энергосистеме достаточно», — заявил Грабчак.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов АЭС произошёл сбой в работе линии электропередачи, из-за этого энергоблоки отключились от сети.

В «Росэнергоатоме» сообщили, что к оперативному запуску готовится частично отключившийся четвёртый энергоблок.