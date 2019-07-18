На АЭС в Тверской области отключили три энергоблока

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети, со ссылкой на центр общественной информации АЭС пишет ТАСС.

«Три энергоблока отключены от сети. Причины выясняются. Радиационный фон в порядке. Повреждений оборудования нет», — сказали в центре.

Калининская атомная электростанция расположена на севере Тверской области в 120 км (по прямой) от города Твери. Расстояние до Москвы — 360 км, до Санкт-Петербурга — 320 км. Суммарная установленная мощность АЭС — 4000 МВт.