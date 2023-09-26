«Какое-то обоснование этому есть, кроме вашей скромности?» Тагильские депутаты предложили выделить на отлов собак 3 млн рублей вместо 1 млн, который запрашивали чиновники

Депутаты Нижнетагильской городской думы рассмотрели вопрос финансирования деятельности по отлову безнадзорных животных. Изначально во втором полугодии 2023 года мэрия планировала потратить на отлов бездомных собак в городе 3,5 млн рублей, но управление городским хозяйством запросило на эти цели из городского бюджета лишь 1 млн рублей.

По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на текущий момент от тагильчан поступило порядка 300 заявок. Но денег чиновники почему-то запросили в три раза меньше, чем необходимо, чтобы охватить запросы тагильчан.

«Мы берём из бюджета средства на отлов 106 собак согласно вашему предложению. Какое-то обоснование этому есть, кроме вашей скромности? Почему из 340 заявок от жителей города, которые поступили, мы решаем только треть проблемы? Других особей мы оставляем, чтобы в следующем году нам тоже не было скучно?», — задала вопрос на комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Юлия Ефименко.

Посовещавшись, парламентарии предложили увеличить сумму на отлов безнадзорных животных с 1 до 3 млн рублей, почти как и предполагалось изначально. Думцы хотят удовлетворить все заявки тагильчан, чтобы снизить рост популяции бездомных животных в последующие годы.

Окончательного решения по этому вопросу депутаты на данный момент не приняли, они обратятся с инициативой в финансовое управление мэрии, чтобы узнать, можно ли изыскать в бюджете ещё 2 млн рублей.

Напомним, что во втором полугодии 2023 года администрация заключила контракт с местным подрядчиком — компанией «Добрые руки». Контракт был заключён 28 апреля, срок его истечения — 30 декабря 2023 года, при этом непосредственно отлов животных подрядчик должен проводить до 30 ноября.