Как зовут мэра Нижнего Тагила? Вам нравится его работа? Мы спросили тагильчан на улице, что они думают о Владиславе Пинаеве (ВИДЕО)

В мае будет три года, как пост мэра Нижнего Тагила занимает Владислав Пинаев. Наш журналист Екатерина Кукина вышла на центральные улицы города, чтобы выяснить, знают ли тагильчане своего мэра. Также горожане оценили работу главы города, вспомнили знаковые моменты жизни Нижнего Тагила и сравнили Владислава Пинаева с экс-мэром Сергеем Носовым. В опросе согласились поучаствовать 9 человек.

Выяснилось, что главу города знают немногие: некоторые путали имя мэра и не называли его отчество. Но при этом горожане оценили, что с приходом Владислава Пинаева обновился городской транспорт, появились новые трамваи и началось строительства моста. Отметим, что, несмотря на это, большинство тагильчан отдали предпочтение Сергею Носову.