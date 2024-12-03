Как в «Нашей Раше». В Нижнем Тагиле пожилая женщина регулярно гадит в подъездах (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Екатерина с жалобой на пожилую женщину, решившую испражниться прямо в подъезде её дома на улице Пархоменко. По её словам, пенсионерка не раз была замечена за подобным занятием, не стесняясь ни взрослых, ни детей.

«Эта особа постоянно ходит по подъездам и оставляет такие следы. Я собиралась выйти в магазин, спустилась вниз, а она сидит прямо у дверей», — рассказала АН «Между строк» Екатерина.

Не желая оставлять без внимания такое неприемлемое поведение, Екатерина запечатлела происходящее на камеру своего телефона. На видеозаписи видно, как она обращается к женщине с просьбой убрать за собой. Та, немного смутившись, всё же выполняет просьбу. После короткого разговора женщина пообещала больше не появляться в этом подъезде.