Как улыбчивый бразилец покорил жителей Нижнего Тагила своей национальной кухней 

Бар Crazy Brew открылся в Нижнем Тагиле летом 2019 года и быстро завоевал сердца горожан. Только здесь тагильчане могут отведать знаменитое португальское блюдо из фасоли и мяса фейжоада или аутентичный бразильский стрит-фуд, а ещё продегустировать сорта местного крафтового напитка. Так что неудивительно, что именно это заведение стало победителем первой гастрономической премии АН «Между строк» «МСнаобеде». Как обещали, мы сходили в гости к победителю, пообщались с сотрудниками о концепции заведения, его создателе и планах на будущее.

В 2021 году АН «Между строк» впервые организовало гастрономическую премию, которая родилась из нашей любимой рубрики «МСнаобеде». В течение полугода журналисты посещали различные местные заведения, дегустировали блюда, оценивали уют, дизайн, атмосферу и цены тагильских кафе, ресторанов, баров. В финал премии мы отобрали 10 заведений, за которые на протяжении двух недель голосовали тагильчане. На первом месте уверенно расположился бар Crazy Brew с 880 голосами.

Учредителем гастропаба является уральский пивовар и коренной бразилец Гильерме Кампос Лопес. В 2012 году Гильерме с золотой медалью окончил знаменитую берлинскую школу VLB. В 2016-м бразилец разработал крафтовую линейку пенного напитка на тагильском заводе, а в 2019-м открыл бар, концепцию которого он придумывал лично.



Создатель Crazy Brew Гильерме Кампос Лопес



«В год открытия у нас был большой выбор элитного алкоголя, 30 топовых позиций по желанию учредителя. Даже можно было попробовать крепкий напиток 31-летней выдержки — такой делали для британской королевы. Вообще, Гильерме задумывал этот гастрономический рай для того, чтобы дарить людям счастье, настроение, удовольствие. Когда он видит, как людям нравятся национальные блюда его страны, он счастлив», — рассказывает управляющая баром Crazy Brew Валерия Дмитриева.

На первом этаже бара расположена так называемая дегустационная комната, там у посетителей есть возможность распробовать все оттенки вкуса напитков Crazy Brew. Выше находится барная зона, где можно насладиться авторскими блюдами латиноамериканской кухни. Для обучения поваров в Нижний Тагил был приглашён мэтр кулинарного искусства из Бразилии.

«У нас в меню национальные домашние блюда: португальское блюдо из фасоли и мясных продуктов фейжоада и бразильское блюдо из креветок мокека ди камаран. Большим спросом пользуется бразильский стрит-фуд», — отмечает управляющая Валерия.

В баре работает небольшая, но дружная команда. Меню за время существования заведения изменилось четыре раза. А ещё собственники по просьбе посетителей решили поменять стулья на мягкие и более комфортные диваны.

Шеф-повар заведения Владимир Дементьев очень гордится своей работой. Больше всего шеф любит работать с мясом — премиальной мраморной говядиной, которая обжаривается на раскалённых углях с топлёным сливочным маслом и пряными специями.

«Учитель в 9-м классе попросила каждого написать записку на тему “Кем вы хотите стать в будущем”. Я написал, что хочу быть шеф-поваром в крутом ресторане. Моя мечта сбылась. Мне очень нравится моя работа. С мексиканской и бразильской кухней знаком не был, но я быстро обучаюсь, я всё могу», — говорит шеф-повар Crazy Brew Владимир Дементьев.

Как рассказывает управляющая Валерия Дмитриева, во время пандемии гостей в баре меньше не стало. Тагильчане приходят сюда приятно провести время с друзьями или семьёй, подкрепиться сытным бизнес-ланчем.

В планах у создателя заведения Гильерме Кампоса Лопеса — открытие в Нижнем Тагиле нового клуба, но уже с европейской кухней.