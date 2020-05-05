Кадыров предложил наказывать пользователей, публикующих в соцсети видео погони полиции за нарушителями карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба потребовал наказывать общественными работами тех жителей Чечни, которые публикуют в социальных сетях видеозаписи задержаний силовиками предполагаемых нарушителей карантина, пишет «Кавказский узел».

«Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию, […] людей, которые снимают, […] вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали, […] наказать их. […] Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются заражённые. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтёром. […] Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чём мы говорим», — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров предлагал ужесточить меры для нарушителей режима самоизоляции. Например, изъять у них машины и отправить на уборку улиц.

«Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают», — заявлял глава Чечни.

По данным на 4 мая, в Чечне зафиксировано 583 случая заражения коронавирусом. С 18 марта в республике действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля населению запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».