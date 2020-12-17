К жителям села в Свердловской области, жаловавшимся Путину на использование УАЗа-«буханки» вместо медпункта, снова начнёт ездить ФАП

К жителям уральского села Липино и деревни Луговой, которые жаловались, что единственную медпомощь им оказывают в УАЗе, снова начнёт приезжать фельдшерско-акушерский пункт, со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области пишет Znak.com.

По словам ведомства, ремонт передвижного ФАПа завершён, он приедет к жителям уже 17 декабря. В дальнейшем ФАП снова будет приезжать по понедельникам и четвергам и работать с 10:00 до 14:00. Кроме того, первичная медико-санитарная помощь продолжает оказываться жителям Липино и Луговой на базе общей врачебной практики в селе Мироново, которое расположено в пяти километрах от указанных деревень, подчеркнули в министерстве.

Напомним, 15 декабря жители села и деревни, которые формально относятся к селу Мироново, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на местную медицину. По их словам, в мае в их населённом пункте закрыли фельдшерско-акушерский пункт, после чего два раза в неделю на два часа к ним приезжал медик из соседних сёл вместе с передвижным ФАПом. С начала декабря ситуация усугубилась — фельдшер посещает деревни всего раз в неделю, а вместо полноценного ФАПа теперь приезжает обычный УАЗ, в котором холодно раздеться для осмотра.