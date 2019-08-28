«К вечеру все последствия устраним». В Нижнем Тагиле из-за аварии на водоводе без холодной воды остался весь Дзержинский район

В Нижнем Тагиле из-за аварии на водоводе диаметром 500 мм весь Дзержинский район остался без холодной воды. ЧП случилось сегодня, 28 августа, около двух часов дня. Для выполнения ремонтных работы на место аварии сразу же выехали сотрудники «Водоканала-НТ». На предприятии АН «Между строк» сообщили, что на данный момент утечка на водоводе устранена, запуск воды произведён. В домах жителей Дзержинского района холодная вода появится уже этим вечером.

Напомним, до 9 утра 30 августа не будет холодной воды в посёлке Северный. В это время сотрудники ООО «Водоканал-НТ» будут проводить работы по устранению технологического нарушения на водоводе диаметром 400 мм. Они заменят участок трубы в районе станции третьего подъёма. Социальные объекты, а это три детских сада и поликлиника, без воды не останутся, обещают в тагильской мэрии. Для них и жителей домов в Северном организован подвоз холодной воды.