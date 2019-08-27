В посёлке Северный два дня не будет холодной воды

В посёлке Северный с 9 часов утра 28 августа и до 9 утра 30 августа не будет холодной воды, рассказали АН «Между строк» в управлении городским хозяйством. В это время сотрудники ООО «Водоканал-НТ» будут проводить работы по устранению технологического нарушения на водоводе диаметром 400 мм. Они заменят участок трубы в районе станции третьего подъёма.

Социальные объекты, а это три детских сада и поликлиника, без воды не останутся, обещают в тагильской мэрии. Для них и жителей домов в Северном организован подвоз холодной воды. Её можно будет получить с 12:00 до 14:00 у магазинов «Магнит» по ул. Щорса, 23 и по ул. Днепровской, 7. Параметры горячего водоснабжения на время ремонта трубы будут снижены.