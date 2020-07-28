К Путину подали коллективный иск о нарушениях прав детей старше 16 лет из-за коронавирусных выплат

Штаб муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск родителей к президенту России Владимиру Путину из-за его указов о дополнительных выплатах семьям с детьми с 3 до 16 лет — родители считают, что это нарушает права детей в возрасте 16–18 лет, передаёт «Дождь».

Согласно указу президента от 11 мая, единовременная выплата в размере 10 тысяч рулей полагается на детей, достигших 16 лет на момент 1 июля 2020 года. Кроме того, повторные выплаты, о которых Путин объявил 23 июня, также рассчитываются только на детей до 16 лет.

Авторы иска указали, что каждый ребёнок имеет право «на образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства».

«Таким образом, детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми более младшего возраста», — говорится в иске.

Родители также считают, что указы президента противоречат утверждённой им концепции демографической политики России до 2025 года, а также нормам международного права, в том числе Конвенции о правах ребёнка.

«Имея намерение оказать поддержку семьям с детьми, незаконно и несправедливо лишать семьи с детьми от 16 до 18 лет государственной поддержки в период пандемии, особенно учитывая, что в указанном возрасте детям требуется больший объём питания по сравнению с детьми более младшего возраста, взрослые размеры одежды, необходимы затраты на подготовку к ГИА и ЕГЭ», — подчёркивается в иске.

Иск подали в Верховный суд 10 июля, пресс-секретарь штаба Николай Касьян рассказал, что 50 человек сообщили о своём желании присоединиться к иску, документы для этого прислали 10 человек. Сбор заявок продолжается. Родители детей считают, что указы президента нарушают федеральное законодательство, в том числе права и интересы детей в возрасте от 16 до 19 лет, установленные семейным законодательством.