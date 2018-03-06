К приезду Путина мэрия Нижнего Тагила согласовала договор концессии с венгерским водоканалом

Глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов подписал постановление, согласовывающее проект концессионного соглашения о строительстве водоочистных сооружений на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах с «Уральской водной компанией», совместным предприятием с венгерским «Будапештским водоканалом», сообщается на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, до 15 марта администрация обязана будет разместить информацию о проведении торгов по заключению концессионного соглашения, а также проект самого соглашения. Вопрос поручено контролировать первому замглавы администрации города Владиславу Пинаеву.

По плану, в рамках концессии УВК построит две новых станции водоподготовки — на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах с мощностью 130 тысяч кубометров в сутки. Сама УВК направит на объекты 14,6 млрд рублей, плата областного и муниципального бюджетов составит 16,4 млрд. Строительство запланировано на 2019–2025 годы. Концессионер будет эксплуатировать имущество 15 лет, в течение которых ежегодный рост тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для жителей города не должен превышать 4%.

Как отмечает председатель региональной общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов, занимающийся темой Черноисточинского пруда, фактически с момента первого предложения «Уральской водной компании» прошло восемь месяцев. По его мнению, появление документа накануне приезда в город президента России Владимира Путина неслучайно: в своём послании федеральному собранию, озвученном 1 марта, он называл Нижний Тагил одним из примеров сложной экологической ситуации в городе.

Ранее тагильские общественники указывали на то, что воды Черноисточинского пруда находятся в неудовлетворительном состоянии, а летом, в период цветения сине-зелёных водорослей, вода в краны тагильчан поступает желтоватого цвета и с неприятным запахом гниения. Власти Нижнего Тагила и региона утверждают, что по итогам реализации концессионного соглашения вода в городе будет соответствовать всем санитарным нормам на 100%.