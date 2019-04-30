К мусорному полигону под Архангельском, против которого протестуют местные жители, прибыл поезд с силовиками (ВИДЕО)

В Архангельской области к станции Шиес, где региональные власти намерены построить полигон для московского мусора, прибыл железнодорожный состав с бойцами Росгвардии и полицейскими, пишет «Новая газета».

В паблике «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что утром 30 апреля в Шиес прибыли 20 полицейских. Там же опубликованы фото и видео, на которых запечатлены силовики.

«Позже в товарном вагоне прибыл ОМОН. Обмундирование у них серьёзное. Щиты, оружие и амуниция. Их встречали и помогали разгрузиться чоповцы», — пишут очевидцы.

По данным издания, силовики на двух грузовиках прибыли из Архангельска. В посёлке Вычегодский они погрузились в товарные вагоны и высадились в Шиесе.

«Выступающие против организации свалки активисты, которые блокируют дороги к станции, ожидают штурм», — говорится в материале издания.

Напомним, в начале апреля в Архангельске прошли шествие и митинг в знак протеста против строительства полигона, на который планируют свозить мусор из Москвы. В ходе протестных мероприятий горожане потребовали отставки губернатора Игоря Орлова. Глава региона назвал вышедших на улицы «шелупонью». После акций протестов в Архангельске были задержаны несколько человек, в том числе освещавшие шествие журналисты.

Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более пяти тысяч гектаров.