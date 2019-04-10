В Архангельске суд оштрафовал на 215 тысяч рублей журналистов, освещавших мусорные протесты

В Архангельске суд оштрафовал двух журналистов местных изданий, которые 7 апреля вели репортажи с шествия и митинга против строительства в регионе полигона для сортировки мусора из Москвы, пишет Znak.com.

По данным СМИ, после протестных акций в городе были задержаны более десяти человек, среди них оказались представители прессы Евгений Богучарский (издание «Новости дня 29») и Дмитрий Секушин (газета «Свободная речь»). Суд признал их виновными в нарушении законодательства о митингах и назначил им штрафы: Богучарскому — 15 тысяч рублей, Секушину — 200 тысяч рублей. Последняя крупная сумма штрафа связана с тем, что Секушина признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«На суде мы настаивали на том, что исполняли свои профессиональные обязанности. Лично у меня не было никаких плакатов, я не выкрикивал никакие лозунги. Однако суд не принял во внимание мои доводы. Было заявлено, что мной якобы были созданы помехи для движения транспорта. Но это бред — во время шествия дороги были перекрыты сотрудниками полиции», — заявил Богучарский.

По его словам, основным доказательством вины были фотографии, на которых он запечатлён во время протестных акций.

«Также в вину поставили то, что у меня не было на видном месте пресс-карты. У Секушина вдобавок не было редакционного задания, заверенного печатью. Между тем у провластных журналистов также не было на видном месте бейджей. Однако на них протоколы полицейские почему-то не составили. Сейчас я жду ещё одно заседание суда: первый штраф мне выписали за участие в шествии, впереди протокол за участие в митинге. Я расцениваю происходящее как репрессии, политический заказ», — уточнил Богучарский.

Журналисты планируют подавать апелляции. Архангельский медиаклуб заявил, что в городе нарушено право работников СМИ на их профессиональную деятельность.

По данным активистов и лидеров антимусорного протеста Архангельска, общая сумма штрафов, которые в настоящее время выписаны задержанным на шествии и митинге 7 апреля, составляет свыше 317 тысяч рублей. Рассмотрение протоколов судьями началось утром 9 апреля и продолжается сегодня.

Напомним, 7 апреля в шествии и митинге в знак протеста против строительства мусорного полигона приняли участие около трёх тысяч жителей Архангельска. В ходе протестных мероприятий горожане потребовали отставки губернатора Игоря Орлова. Глава региона назвал вышедших на улицы «шелупонью».