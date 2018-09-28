К концу года дефицит бюджета Нижнего Тагила может достигнуть миллиарда. Владислав Пинаев пригрозил чиновникам увольнением

Замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сегодня на аппаратном совещании попросил начальников управлений и отделов мэрии «сделать всё возможное, чтобы минимизировать кредиторскую задолженность города на конец 2018 года». Чиновник отметил, что уже составлен прогноз исполнения бюджета до конца текущего года. Согласно ему, собственные доходы муниципалитета наблюдаются на уровне 1,6 миллиарда рублей, расходы, запланированные на ближайшие три месяца, — 2,5 миллиарда рублей. Нехватка средств, то есть дефицит бюджета, составляет 996 миллионов рублей. Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил подчинённым увольнением за неэффективное использование бюджетных средств.

«Полностью поддерживаю и обращаюсь ко всем главным распорядителям бюджетных средств, начальникам управлений, которые присутствуют здесь, в ведении которых есть учреждения. Переговорите и поставьте задачу перед руководителями. Кто выйдет с кредиторской задолженностью на конец года, в январе вся эта информация уже будет известна… Я буду принимать меры административного воздействия, вплоть до увольнения. Ситуация с бюджетом достаточно серьёзная. Я прошу всех обратить на это внимание. Мы это знали, к этому шли, надо быть к этому готовым», — сказал Владислав Пинаев.

На прошлой неделе депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили «дикую» корректировку бюджета на 2018 год, в которой предлагается снять финансирование со многих социально важных для города мероприятий. После её принятия официально расходная часть увеличилась до 13,01 миллиарда рублей, доходная — до 12,51 миллиарда рублей. Дефицит остался на том же уровне — 499,7 миллиона рублей. При этом Счётная палата тогда отметила, что кредиторская задолженность города по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 1,7 миллиарда рублей.

Чиновник также прокомментировал итоги первого этапа согласительных комиссий в Свердловской области, поблагодарив за хорошую работу Алексея Бурдилова, управления финансов и образования, отдел по учёту и распределению жилья. При этом Пинаев отозвался крайне негативно о деятельности начальника управления культуры Светланы Юрчишиной и управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Дмитрия Язовских. Напомним, региональные власти изначально отказали в выделении средств на реставрационные работы архитектурного комплекса заводоуправления Горнозаводским округом Демидовых, реконструкцию Театра кукол и легкоатлетический манеж в Дзержинском районе, построить который ранее распорядился президент РФ Владимир Путин.

«Абсолютно бездарные рапорты на аппаратных совещаниях о великих деяниях и совместных действиях. Если управление культуры каким-то образом реабилитировалось и тот вопрос, который был одним из основных, на согласительную комиссию у губернатора прошёл, он отработан, то по тебе, Дим [Дмитрий Язовских], вопросы остаются пока. Я сразу говорил: надо готовиться, отрабатывать с профильными министерствами всеми вопросы. Бюджетный вопрос в разгаре, предстоят согласительные комиссии в рамках включения в государственные программы, серьёзная работа в Законодательном собрании», — отметил врип главы Нижнего Тагила.

Также Пинаев в очередной раз высказал претензии к качеству работы администрации Тагилстроевского района, а также части сотрудников мэрии Нижнего Тагила.