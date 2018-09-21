Депутаты Нижнего Тагила приняли «дикую» корректировку бюджета, но с условиями. Они вернули деньги на корт и вновь отказали «Тагил-ТВ» в увеличении финансирования

Депутаты Нижнетагильской городской думы согласились принять «дикую» корректировку бюджета на 2018 год, в которой предлагается снять финансирование со многих социально важных для города мероприятий, но при нескольких условиях. Так, например, им удалось добиться возвращения 2,6 миллиона рублей, которые чиновники хотели забрать с обустройства корта на территории ДЮЦ «Радуга» и направить на содержание дорог. Кроме того, депутаты в очередной раз отказали в увеличении финансирования МАУ «Тагил-ТВ». В этот раз руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда просил народных избранников выделить на работу телевидения дополнительно 2,4 миллиона рублей.

«Мы просим рассмотреть вопрос об увеличении эфирного времени по производству теле- и радиопрограмм, а именно новостных блоков. В муниципальное задание на 2018 год входят только те передачи, которые мы записываем в студии. Мы изменили формат вещания путём введения новых передач — ежечасных новостных блоков, расширили диапазон вещания, включая социальные сети. Стоимость минуты студийного времени именно новостных блоков остаётся на уровне 1,2 тысячи рублей за минуту. Для сравнения: в области стоимость эфирной минуты составляет порядка 50 тысяч рублей, у “Телекона” – около 5–6 тысяч рублей», — сказал Ленда.

Счётная палата сочла выделение денег «Тагил-ТВ» необоснованной и неэффективной тратой бюджетных средств. Её председатель Валерий Платунов отметил, что мэрия направила в контрольный орган документы, в которых объясняется необходимость увеличения финансирования, лишь накануне заседания думы. Но и после пояснения Андрея Ленды руководитель контрольного органа сохранил мнение, что вносить изменения в муниципальное задание сейчас совершенно необязательно. Владислав Потанин, направивший ранее свой «депутатский миллион» именно «Тагил-ТВ», встал на защиту телевидения. Он отметил, что в этом году формат программ серьёзно изменился, но полностью перезапустить всю работу ТВ удастся лишь при дополнительном финансировании. Однако большинство депутатов НТГД Андрей Ленда убедить в необходимости выделения дополнительных денег «Тагил-ТВ» так и не смог.

«На мой взгляд, мы не можем принимать такую корректировку, — отметил председатель думской комиссии по бюджету Леонид Мартюшёв. — То, что расширяется формат, это правильно. Но это надо делать с соблюдением законодательства. Сегодня я считаю, что позицией контролирующих органов нельзя пренебрегать, нужно этот вопрос тщательно рассматривать. И мы в своей работе должны руководствоваться документами, а не тем, что нам говорят».

«Вы сравниваете себя с “Телеконом”, учредителем “Тагил-ТВ” является администрация города, и, наверное, закономерно, когда расценки для освещения её деятельности ниже, чем рыночные. Кроме того, я для себя отметил, что с недавнего времени количественный и качественный состав наблюдательного совета МАУ “Тагил-ТВ” изменился. Сейчас там нет представителя городской думы, но есть два представителя “Тагил-ТВ” вместо одного. Вместо одиннадцати членов только семь. Совет сформирован некорректно», — отметил также депутат Андрей Палатов.

Очередные изменения в состав наблюдательного совета «МАУ «Тагил-ТВ» были внесены этим летом. Сейчас туда входят в числе прочих начальник отдела по работе со СМИ администрации города Галина Кобяк, директор МАУ НИК «Тагил-пресс» Сергей Лошкин, главный редактор муниципального телевидения Виктор Зайцев, а также ответственный редактор интернет-сайта и радиовещания «Тагил-ТВ» Наталья Новикова. Андрей Ленда пообещал депутатам пересмотреть состав наблюдательного совета и включить в него представителя гордумы. В итоге народные избранники перенесли рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств муниципальному учреждению на следующее заседание НТГД. Отметим, в четвёртом квартале этого года должна состояться проверка размещения в эфире телепередач в соответствии с утверждёнными объёмами муниципального задания и установленными требованиями к качеству исполнения.

В июле «Тагил-ТВ» уже просило депутатов выделить из бюджета дополнительные деньги, тогда сумма составляла более трёх миллионов рублей. Против корректировки также выступили Счётная палата, прокуратура и большая часть депутатов НТГД. Ещё ранее, в феврале, народные избранники отказали учреждению в выделении миллиона рублей на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату. Председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил, что деньги на выполнение муниципального задания в 2018 году администрация города выделила в полном объёме, а кредиторская задолженность образовалась к концу 2017 года по виду деятельности «собственные доходы учреждения» (от рекламной деятельности). Депутатов, которые работали в гордуме ещё шестого созыва, ситуация с «Тагил-ТВ» уже «начинает серьёзно раздражать». Они не первый год высказывают претензии финансовому блоку мэрии и руководству муниципального телевидения из-за необходимости постоянного дополнительного финансирования учреждения.

«Руководство телевидения меняется, а ситуация не меняется. Аргументация всегда одна и та же: в казне заранее не были предусмотрены денежные средства. Зачем мы тогда бюджет города вообще каждый год рассматриваем, формируем?! Почему мы должны потом снимать деньги с других расходных статей? Я считаю, это, не знаю, неэффективное управление какое-то совершенно», — возмущаются депутаты.

Напомним, изначально в 2018 году на работу муниципальных СМИ планировалось потратить лишь 19,7 миллиона рублей (почти на 460 тысяч рублей больше, чем в прошлом году). 12,8 миллиона рублей из них были направлены на периодическую печать и издательства, остальные деньги — телевидению и радио.