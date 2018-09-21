Политика

Депутаты Нижнего Тагила приняли «дикую» корректировку бюджета, но с условиями. Они вернули деньги на корт и вновь отказали «Тагил-ТВ» в увеличении финансирования

21.09.2018 13:54
Депутаты Нижнего Тагила приняли «дикую» корректировку бюджета, но с условиями. Они вернули деньги на корт и вновь отказали «Тагил-ТВ» в увеличении финансирования

Депутаты Нижнетагильской городской думы согласились принять «дикую» корректировку бюджета на 2018 год, в которой предлагается снять финансирование со многих социально важных для города мероприятий, но при нескольких условиях. Так, например, им удалось добиться возвращения 2,6 миллиона рублей, которые чиновники хотели забрать с обустройства корта на территории ДЮЦ «Радуга» и направить на содержание дорог. Кроме того, депутаты в очередной раз отказали в увеличении финансирования МАУ «Тагил-ТВ». В этот раз руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда просил народных избранников выделить на работу телевидения дополнительно 2,4 миллиона рублей. 

«Мы просим рассмотреть вопрос об увеличении эфирного времени по производству теле- и радиопрограмм, а именно новостных блоков. В муниципальное задание на 2018 год входят только те передачи, которые мы записываем в студии. Мы изменили формат вещания путём введения новых передач ежечасных новостных блоков, расширили диапазон вещания, включая социальные сети. Стоимость минуты студийного времени именно новостных блоков остаётся на уровне 1,2 тысячи рублей за минуту. Для сравнения: в области стоимость эфирной минуты составляет порядка 50 тысяч рублей, у “Телекона” – около 5–6 тысяч рублей», сказал Ленда. 

Счётная палата сочла выделение денег «Тагил-ТВ» необоснованной и неэффективной тратой бюджетных средств. Её председатель Валерий Платунов отметил, что мэрия направила в контрольный орган документы, в которых объясняется необходимость увеличения финансирования, лишь накануне заседания думы. Но и после пояснения Андрея Ленды руководитель контрольного органа сохранил мнение, что вносить изменения в муниципальное задание сейчас совершенно необязательно. Владислав Потанин, направивший ранее свой «депутатский миллион» именно «Тагил-ТВ», встал на защиту телевидения. Он отметил, что в этом году формат программ серьёзно изменился, но полностью перезапустить всю работу ТВ удастся лишь при дополнительном финансировании. Однако большинство депутатов НТГД Андрей Ленда убедить в необходимости выделения дополнительных денег «Тагил-ТВ» так и не смог.

«На мой взгляд, мы не можем принимать такую корректировку, отметил председатель думской комиссии по бюджету Леонид Мартюшёв. То, что расширяется формат, это правильно. Но это надо делать с соблюдением законодательства. Сегодня я считаю, что позицией контролирующих органов нельзя пренебрегать, нужно этот вопрос тщательно рассматривать. И мы в своей работе должны руководствоваться документами, а не тем, что нам говорят». 

 

«Вы сравниваете себя с “Телеконом”, учредителем “Тагил-ТВ” является администрация города, и, наверное, закономерно, когда расценки для освещения её деятельности ниже, чем рыночные. Кроме того, я для себя отметил, что с недавнего времени количественный и качественный состав наблюдательного совета МАУ “Тагил-ТВ” изменился. Сейчас там нет представителя городской думы, но есть два представителя “Тагил-ТВ” вместо одного. Вместо одиннадцати членов только семь. Совет сформирован некорректно», отметил также депутат Андрей Палатов.  

Очередные изменения в состав наблюдательного совета «МАУ «Тагил-ТВ» были внесены этим летом. Сейчас туда входят в числе прочих начальник отдела по работе со СМИ администрации города Галина Кобяк, директор МАУ НИК «Тагил-пресс» Сергей Лошкин, главный редактор муниципального телевидения Виктор Зайцев, а также ответственный редактор интернет-сайта и радиовещания «Тагил-ТВ» Наталья Новикова. Андрей Ленда пообещал депутатам пересмотреть состав наблюдательного совета и включить в него представителя гордумы. В итоге народные избранники перенесли рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств муниципальному учреждению на следующее заседание НТГД. Отметим, в четвёртом квартале этого года должна состояться проверка размещения в эфире телепередач в соответствии с утверждёнными объёмами муниципального задания и установленными требованиями к качеству исполнения.

В июле «Тагил-ТВ» уже просило депутатов выделить из бюджета дополнительные деньги, тогда сумма составляла более трёх миллионов рублей. Против корректировки также выступили Счётная палата, прокуратура и большая часть депутатов НТГД. Ещё ранее, в феврале, народные избранники отказали учреждению в выделении миллиона рублей на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату. Председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил, что деньги на выполнение муниципального задания в 2018 году администрация города выделила в полном объёме, а кредиторская задолженность образовалась к концу 2017 года по виду деятельности «собственные доходы учреждения» (от рекламной деятельности). Депутатов, которые работали в гордуме ещё шестого созыва, ситуация с «Тагил-ТВ» уже «начинает серьёзно раздражать». Они не первый год высказывают претензии финансовому блоку мэрии и руководству муниципального телевидения из-за необходимости постоянного дополнительного финансирования учреждения.  

«Руководство телевидения меняется, а ситуация не меняется. Аргументация всегда одна и та же: в казне заранее не были предусмотрены денежные средства. Зачем мы тогда бюджет города вообще каждый год рассматриваем, формируем?! Почему мы должны потом снимать деньги с других расходных статей? Я считаю, это, не знаю, неэффективное управление какое-то совершенно», возмущаются депутаты. 

Напомним, изначально в 2018 году на работу муниципальных СМИ планировалось потратить лишь 19,7 миллиона рублей (почти на 460 тысяч рублей больше, чем в прошлом году). 12,8 миллиона рублей из них были направлены на периодическую печать и издательства, остальные деньги — телевидению и радио. 

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