К активистам группы «Нет свалки Коломна» пришли с обысками

К участникам инициативной группы «Нет свалки Коломна» пришли с обысками, сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

Обыски проводили как минимум у восьми активистов в рамках уголовного дела, которое завели на участника группы Вячеслава Егорова. По его словам, ему вменяют статью 212.1 УК РФ о неоднократных нарушения на митингах — по этой статье осудили активиста Ильдара Дадина.

Политик Дмитрий Гудков написал в Facebook, что поводом для дела стал митинг 13 декабря у здания городского суда Коломны. В тот день там рассматривали дела Дмитрия и Геннадия Гудковых.

«Полицию интересуют носители информации, документы Инициативной группы и газеты политика Дмитрия Гудкова», — сообщают в сообществе.

Речь идёт о газете «Мусорный Кремль». По словам активиста Ивана Журавлёва, обыски прошли в том числе у распространителей этой газеты. У активистов требовали, чтобы они разблокировали изъятые у них телефоны и компьютеры, добавил он. После обыска активистов забрали в полицию для дачи объяснений.

В 2018 году Вячеслава Егорова несколько раз задерживали на акциях против мусорных полигонов, а в апреле его начали проверять на экстремизм в связи с постом в Facebook с обращением к главе Коломны.

3 февраля в российских городах пройдёт всероссийская акция против мусорной реформы. В Коломне чиновники предложили активистам провести митинг в селе Лукерьино в 10 километрах от центра города.