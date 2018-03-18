К 12 часам дня явка тагильчан на президентских выборах составила 25,74% 

К 12 часам дня явка избирателей на УИКи в Нижнем Тагиле составила 25,74%. В Тагилстроевском районе явка приблизилась к 27,5%, Ленинском — к 22,9%, Дзержинском — 26,6%. На выборах в Нижнем Тагиле наряду с другими избирателями проголосовали также мэр Сергей Носов, депутаты Госдумы и свердловского Заксобрания Алексей Балыбердин и Вячеслав Погудин.

За ходом выборов в городе следят независимые наблюдатели, в том числе представители Германии и Казахстана. Восемь аккредитованных организаций проводят экзитполы — их представители опрашивают горожан на выходе из избирательных участков после голосования, сообщает пресс-служба мэрии.

Также с восьми часов утра в городе работают специалисты центра общественного наблюдения, которые следят за ходом голосования при помощи установленных на избирательных участках видеокамер.

В Свердловской области явка на избирательные участки к 12 часам дня составила 25,96%. По данным регионального избиркома, на выборах президента в 2012 году к этому времени явка была всего 17,88%. Лидером голосования является село Пелым — там к полудню проголосовали 49,19% избирателей.

На горячую линию избирательной комиссии поступило уже более 50 звонков. Уральцы уточняли местонахождение и режим работы УИКов, спрашивали, как проголосовать без регистрации.