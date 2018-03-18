Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов проголосовал на президентских выборах 

Мэр Нижнего Тагила и секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Носов принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Он отдал свой голос за одного из кандидатов на избирательном участке № 2200, который был организован в горно-металлургическом техникуме. Также градоначальник поучаствовал в голосовании за благоустройство местных парков и скверов. Объект, набравший наибольшее число голосов, благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Остальные два отремонтируют в последующие годы.

«Выборы — вещь серьёзная, ответственная. Это праздник, с одной стороны, но с другой — мы должны понимать, что принимаем решение, которое определит наше развитие, вектор и скорость движения на ближайшие как минимум шесть лет. А от этих шести лет зависит развитие страны в ближайшие лет 20-25», — сказал Сергей Носов.

Проголосовал в горно-металлургическом техникуме и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

«Важность этого дня связана с теми надеждами, которые есть в душе у каждого, в каждой семье. Эти надежды, безусловно, могут быть реализованы только тогда, когда лидер государства — человек волевой, сильный, с очень большим опытом и перспективой на будущее. И ответственность каждого гражданина, чтобы эти надежды были реализованы с нашим участием. Мы сегодня стоим на серьёзном рубеже», — отметил Вячеслав Погудин.

В горно-металлургическом техникуме на данный момент проголосовали уже более ста тагильчан. За тем, чтобы на участке никто не нарушал закон, помимо полицейских, следят наблюдатели от Григория Явлинского, Владимира Путина и Павла Грудинина.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин голосовал в школе № 38 (Дзержинский район).

Напомним, в Нижнем Тагиле к 10 часам утра явка на выборах президента РФ составила 8,5%. Глава города Сергей Носов ранее высказывал надежду, что явка по городу составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области. Для этого мэрия провела огромную работу с предприятиями, общественниками и даже учреждениями культуры.