В Нижнем Тагиле к 10 часам утра явка на выборах президента РФ составила 8,5%

На сайте ЦИК появились результаты о явке в районных избирательных комиссиях Нижнего Тагила к 10:00. Так, в Тагилстроевском районе проголосовали 10% от общего числа внесённых в списки избирателей, в Дзержинском районе — 8,69%, в Ленинском — 6,96%. Всего в Свердловской области к 10 часам проголосовали 8,65% избирателей.

Напомним, для повышения явки на президентских выборах в Нижнем Тагиле чиновники провели масштабную работу: встречи с руководителями и профсоюзами местных предприятий, представителями среднего и малого бизнеса, общественными активистами. О выборах рассказывали даже сайты учреждений культуры. Также с целью повышения явки на избирательных участках проходит голосование за общественные территорий, которые должны будут благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».