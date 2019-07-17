К 1 сентября в школах Нижнего Тагила завершатся все ремонтные работы

Все ремонтные работы в тагильских школах будут окончены до 1 сентября. Об этом представители подрядных организаций заявили сегодня во время пресс-тура, организованного мэрией Нижнего Тагила.

Завершается капитальный ремонт в школе № 72. На сегодня работники ЗАО «Стройкомплекс» уже закончили черновую отделку, к концу подходят работы по внутренним сетям, заменены окна на обоих этажах, специалисты занимаются дизайнерским оформлением классов и коридоров. Так, после капитального ремонта появится селфи-зона в стиле лофт. Оригинально будут выглядеть и некоторые стены в кабинетах.

До сдачи объекта необходимо обустроить и спортплощадку. Здесь будет поле для мини-футбола с искусственным газоном, также появится беговая дорожка на 100 метров, прыжковая яма и площадки для занятия воркаутом и стритболом.

К новому учебному году планируют отремонтировать кровлю и в школе № 10. По словам учителей, осенью прошлого года крыша начала протекать, поэтому было важно успеть отремонтировать её до нового учебного года.

«До 3 августа мы должны успеть заменить кровельное покрытие, решётки с устройством водосточной новой системы, а также утепление чердачного перекрытия. Сейчас здесь работает 6 строителей, но, так как по графику подрядчик не успевает, будут добавлены ещё человек 12-15», — рассказал представитель подрядной организации.

На ремонт крыши и подготовку школы к учебному году выделено порядка 7 млн 300 тысяч рублей из областного и местного бюджетов. На крышу предусмотрено 4 млн 900 тысяч, остальные средства уйдут на приобретение новой мебели в классы и коридоры. В школе не было ремонта с 1959 года.

А в школе № 71 уже отремонтировали лестничные пролёты, заменили окна, утеплили арку, где находятся кабинеты, заменили окна. К 1 сентября в планах отремонтировать ещё актовый и спортивный залы: заменить светильники, пол, покрасить стены и отремонтировать раздевалки. На все ремонтные работы было выделено порядка 2,5 млн. Подрядные организации уже определены, сейчас с ними заключают договор, чтобы в новом учебном году школьники занимались в уже отремонтированных помещениях.

Всего в Нижнем Тагиле в новом учебном году свои двери откроют 65 школ. Сейчас все они проходят проверку межведомственной комиссии.

«Межведомственная комиссия на сегодняшний день у нас уже поработала практически во всех образовательных учреждениях, осталось четыре школы, расположенные в сельской местности. Они у нас запланированы на конец июля. Надзорными органами, в принципе, подписаны все образовательные учреждения, остались вопросы по уличной дорожной сети вблизи школ. Это значит, что дорожное покрытие требует обновления, ямочных ремонтов, нужно установить где-то лежачих полицейских, где-то заменить дорожные знаки. Сейчас эти вопросы находятся под контролем», — отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Из местного бюджета также выделено 106 млн рублей на систему видеонаблюдения и 46 млн на ограждения образовательных учреждений. В новом учебном году в школы пойдут 37000 детей, из них 4900 — первоклассники.