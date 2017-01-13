Сегодня: Сб, 14 Января, 2017 | USD 59.37 руб. 0.37   EUR 63.12 руб. 0.12   | -10 °C
14 Янв 2017 14:05 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Известный уральский блогер добился взыскания с пресс-секретаря главы Нижнего Тагила за ложь о коррупции в городе

Руководитель пресс-службы тагильской мэрии Галина Кобяк получила дисциплинарное взыскание за «публикацию пресс-релиза с цифрами, не соответствующими действительности», о борьбе с коррупцией в городе.

24 ноября секретарь комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижнем Тагиле Владимир Чепурин отчитался о результатах антикоррупционного мониторинга за третий квартал 2016 года. Он сообщил, что за этот период жалобы на проявления коррупции поступили от 1145 граждан – фактически порядка 12 сообщений за сутки. В правоохранительные органы было направлено 27 обращений, возбуждено 43 уголовных «коррупционных» дела. В этот же день на официальном сайте города был опубликован пресс-релиз о том, что «в Нижнем Тагиле снижается коррупционная нагрузка в большинстве сфер городской деятельности», с указанием тех же самых данных.

Уральский блогер и общественник Василий Рыбаков в публикации «Кандидат на звание “Город-коррупционер”» в своём «Живом журнале» обратил внимание на то, что из 1145 сообщений администрация города в полицию передала только 27, а «остальные 1118 сообщений о коррупции, судя по всему, утаила!» Он отправил заявление в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить деятельность антикоррупционной комиссии Нижнего Тагила.

«1118 – это практически все чиновники Нижнего Тагила! То есть в среднем на каждого чиновника только в третьем квартале 2016 года пожаловались жители города! Это какая-то жесть. Что думать о мэре города, где только за 3 квартал поступило 1145 жалоб о коррупционных проявлениях? И самое уникальное, что только 27 из них были направлены в полицию, по которым возбудили 43 уголовных дела!!! При такой статистике, если бы все жалобы были переданы в полицию, возбудили бы 2290 уголовных дел! Сталин просто нервно курит в сторонке!» – возмутился Рыбаков.

Накануне блогер получил ответ от прокуратуры Свердловской области, в котором сообщается, что пресс-службой тагильской мэрии «была допущена публикация пресс-релиза с цифрами, не соответствующими действительности».

«В соответствии с распоряжением администрации Нижнего Тагила от 21.12.2016 года № 746-к, муниципальные служащие, виновные в размещении недостоверной информации, привлечены к дисциплинарной ответственности. Учитывая изложенное, основания для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», – говорится в ответе ведомства.

Пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Галина Кобяк сообщила АН «Между строк», что взыскание действительно было, но получили его сотрудники пресс-службы не за недостоверные цифры, а за «неправильную формулировку».

«Было совещание, докладчик сказал о том, что в мэрию поступило 1145 обращений. Поскольку это было заседание антикоррупционной комиссии, специалист пресс-службы написала, что все эти обращения с коррупционной составляющей, но обращений по коррупционным вопросам из этих 1145 не было ни одного. Это наша невнимательность, неправильная формулировка. За это все сотрудники пресс-службы, в том числе и руководство, и получили дисциплинарное взыскание», – пояснила Галина Кобяк.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Виталий Рыбаков 

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Известный уральский блогер добился взыскания с пресс-секретаря главы Нижнего Тагила за ложь о коррупции в городе

Рекомендуемые новости:

64x64
13.Янв.17 09:15 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: Старый Новый год, Beatles day и «Закон ночи»

О том, чем заняться с 13 по 15 января
64x64
12.Янв.17 11:15 | Комментарии: 0

Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения

64x64
12.Янв.17 07:32 | Комментарии: 0

Родственники сообщили о найденном теле пропавшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой

Лента новостей

Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях» Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях»
14.01.2017 | Комментарии: 0
Губернатор Куйвашев приехал в свердловское село, дорогу в которое поручил отремонтировать Путин Губернатор Куйвашев приехал в свердловское село, дорогу в которое поручил отремонтировать Путин
14.01.2017 | Комментарии: 0
Известный уральский блогер добился взыскания с пресс-секретаря главы Нижнего Тагила за ложь о коррупции в городе Известный уральский блогер добился взыскания с пресс-секретаря главы Нижнего Тагила за ложь о коррупции в городе
14.01.2017 | Комментарии: 0
Ночью в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода Ночью в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
14.01.2017 | Комментарии: 0
Трое сотрудников ЧОП из Нижнего Тагила пострадали в результате вооружённого нападения на химзавод Трое сотрудников ЧОП из Нижнего Тагила пострадали в результате вооружённого нападения на химзавод
14.01.2017 | Комментарии: 0
Родственники Дарьи Зембицкой и подозреваемого в её убийстве бывшего мужа начали борьбу за их сыновей Родственники Дарьи Зембицкой и подозреваемого в её убийстве бывшего мужа начали борьбу за их сыновей
13.01.2017 | Комментарии: 0
Экс-супруга убитой Дарьи Зембицкой поместили в СИЗО на два месяца Экс-супруга убитой Дарьи Зембицкой поместили в СИЗО на два месяца
13.01.2017 | Комментарии: 0
Экономисты посчитали, что треть россиян рискует оказаться за чертой бедности Экономисты посчитали, что треть россиян рискует оказаться за чертой бедности
13.01.2017 | Комментарии: 0
В Татарстане чиновники требуют изымать детей у должников за услуги ЖКХ В Татарстане чиновники требуют изымать детей у должников за услуги ЖКХ
13.01.2017 | Комментарии: 0
Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО) Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)
13.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


«Порицание – это уже достаточно весомое решение». Свердловское Заксобрание не будет лишать депутата Карапетяна мандата «Порицание – это уже достаточно весомое решение». Свердловское Заксобрание не будет лишать депутата Карапетяна мандата
13.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле задержали инвалида, обвиняемого в жестоком обращении со своими детьми. Следователи ищут его семью В Нижнем Тагиле задержали инвалида, обвиняемого в жестоком обращении со своими детьми. Следователи ищут его семью
13.01.2017 | Комментарии: 0
На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил перевернулся лесовоз (ФОТО) На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил перевернулся лесовоз (ФОТО)
13.01.2017 | Комментарии: 0
Американские учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми сфальсифицированными за последние 16 лет Американские учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми сфальсифицированными за последние 16 лет
13.01.2017 | Комментарии: 0
Минтранс назвал дорогу Нижнего Тагила с самым большим количеством нарушений ПДД Минтранс назвал дорогу Нижнего Тагила с самым большим количеством нарушений ПДД
13.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума одобрила ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров Госдума одобрила ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров
13.01.2017 | Комментарии: 0
Вскрытие установило причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой Вскрытие установило причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
13.01.2017 | Комментарии: 0
Мэр Екатеринбурга попросил Госдуму изменить закон об образовании Мэр Екатеринбурга попросил Госдуму изменить закон об образовании
13.01.2017 | Комментарии: 0
Семья из Нижнего Тагила оставила умирать любимую болонку в аэропорту Кольцово Семья из Нижнего Тагила оставила умирать любимую болонку в аэропорту Кольцово
13.01.2017 | Комментарии: 0
LIFE назвал главного претендента на роль лидера криминальной России после ареста Шакро Молодого. «Впервые в истории им может стать представитель славянского клана» LIFE назвал главного претендента на роль лидера криминальной России после ареста Шакро Молодого. «Впервые в истории им может стать представитель славянского клана»
13.01.2017 | Комментарии: 0
Минэкономразвития предложило создать резервную копию рунета на случай внешних атак Минэкономразвития предложило создать резервную копию рунета на случай внешних атак
13.01.2017 | Комментарии: 0
РЖД втрое сократили прогноз по годовой прибыли РЖД втрое сократили прогноз по годовой прибыли
13.01.2017 | Комментарии: 0
Российские губернаторы недовольны политикой центра Российские губернаторы недовольны политикой центра
13.01.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» уступил в последней игре выездной серии ХК «Спутник» уступил в последней игре выездной серии
13.01.2017 | Комментарии: 0
Автохамку Мару Багдасарян арестовали за уклонение от обязательных работ Автохамку Мару Багдасарян арестовали за уклонение от обязательных работ
13.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости