Известный уральский блогер добился взыскания с пресс-секретаря главы Нижнего Тагила за ложь о коррупции в городе

Руководитель пресс-службы тагильской мэрии Галина Кобяк получила дисциплинарное взыскание за «публикацию пресс-релиза с цифрами, не соответствующими действительности», о борьбе с коррупцией в городе.

24 ноября секретарь комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижнем Тагиле Владимир Чепурин отчитался о результатах антикоррупционного мониторинга за третий квартал 2016 года. Он сообщил, что за этот период жалобы на проявления коррупции поступили от 1145 граждан – фактически порядка 12 сообщений за сутки. В правоохранительные органы было направлено 27 обращений, возбуждено 43 уголовных «коррупционных» дела. В этот же день на официальном сайте города был опубликован пресс-релиз о том, что «в Нижнем Тагиле снижается коррупционная нагрузка в большинстве сфер городской деятельности», с указанием тех же самых данных.

Уральский блогер и общественник Василий Рыбаков в публикации «Кандидат на звание “Город-коррупционер”» в своём «Живом журнале» обратил внимание на то, что из 1145 сообщений администрация города в полицию передала только 27, а «остальные 1118 сообщений о коррупции, судя по всему, утаила!» Он отправил заявление в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить деятельность антикоррупционной комиссии Нижнего Тагила.

«1118 – это практически все чиновники Нижнего Тагила! То есть в среднем на каждого чиновника только в третьем квартале 2016 года пожаловались жители города! Это какая-то жесть. Что думать о мэре города, где только за 3 квартал поступило 1145 жалоб о коррупционных проявлениях? И самое уникальное, что только 27 из них были направлены в полицию, по которым возбудили 43 уголовных дела!!! При такой статистике, если бы все жалобы были переданы в полицию, возбудили бы 2290 уголовных дел! Сталин просто нервно курит в сторонке!» – возмутился Рыбаков.

Накануне блогер получил ответ от прокуратуры Свердловской области, в котором сообщается, что пресс-службой тагильской мэрии «была допущена публикация пресс-релиза с цифрами, не соответствующими действительности».

«В соответствии с распоряжением администрации Нижнего Тагила от 21.12.2016 года № 746-к, муниципальные служащие, виновные в размещении недостоверной информации, привлечены к дисциплинарной ответственности. Учитывая изложенное, основания для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», – говорится в ответе ведомства.

Пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Галина Кобяк сообщила АН «Между строк», что взыскание действительно было, но получили его сотрудники пресс-службы не за недостоверные цифры, а за «неправильную формулировку».

«Было совещание, докладчик сказал о том, что в мэрию поступило 1145 обращений. Поскольку это было заседание антикоррупционной комиссии, специалист пресс-службы написала, что все эти обращения с коррупционной составляющей, но обращений по коррупционным вопросам из этих 1145 не было ни одного. Это наша невнимательность, неправильная формулировка. За это все сотрудники пресс-службы, в том числе и руководство, и получили дисциплинарное взыскание», – пояснила Галина Кобяк.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Виталий Рыбаков