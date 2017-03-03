«Известия»: В Госдуме началась реформа аппарата

Госдума начинает реформу трёх управлений аппарата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты. Изменения коснутся аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Как отмечает издание, ранее на эти цели каждой из фракций было выделено финансирование в объеме 10 млрд руб.

Также в руководстве Госдумы рассчитывают, что правительство внесёт в свой регламент поправки, усиливающие взаимодействие парламента и кабмина в законотворческом процессе. Так, изменится процедура проведения оценки регулирующего воздействия депутатских законопроектов – их возможного влияния на общество. В парламенте хотят, чтобы правительство проводило оценку регулирующего воздействия законопроектов в обязательном порядке, тогда как сейчас кабмин сам принимает решение о возможности такой оценки, уточняет издание.

Как сообщает газета, начало реформы также подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В аппарате правительства «Известиям» не стали комментировать возможные поправки в регламент, заявив, что в настоящий момент руководствуются действующими нормами. По информации издания, переговоры с правительством по поводу поправок в регламент кабинета министров могут завершиться в течение марта. Параллельно зеркальные поправки должны появиться и в регламенте нижней палаты.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС