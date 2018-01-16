«Известия» анонсировали встречу Путина с доверенными лицами

Владимир Путин, выдвинувшийся на выборы президента России, встретится со своими доверенными лицами, со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишут «Известия». Точная дата мероприятия пока не определена. Оно может состояться на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц, который должен быть составлен к концу января. Встреча пройдёт в нерабочее время, как требует законодательство.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил, что сейчас готовится второй список доверенных лиц, в первом указано 259 имён. Доверенные лица кандидатов в президенты имеют право вести агитацию, принимать участие публичных акциях в их поддержку, заверять подписные листы и присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.

«Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень. Он будет представлен на рассмотрение самого кандидата», — сказал он.

Ожидается, что всего в списках будут упомянуты около 500 человек, в их число уже вошли композитор Игорь Крутой, режиссёр Карен Шахназаров, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина, актёры Михаил Пореченков и Владимир Винокур, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, космонавт Сергей Крикалёв, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, глава «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Известия» напоминают, что в ходе предыдущей президентской кампании Путина в 2012 году его встреча с доверенными лицами состоялась 7 февраля, через день после того, как ЦИК зарегистрировал соответствующий список, состоявший из 548 имён.