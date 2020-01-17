Изумруд весом 0,5 кг нашли в Свердловской области

В Свердловской области на Мариинском прииске, который находится под Асбестом, нашли изумруд весом 0,5 кг. Оценочная стоимость камня составляет 55 тысяч долларов. Об этом 17 января журналистам объявил генеральный директор корпорации «Ростех» Евгений Василевский.

«Камень был найден в конце 2019 года, когда готовились к завершению работ. Он ценный, высокого качества. Сохранённые природные грани. Он не пострадал в процессе переработки и добычи, что ценится. Вес — 496 граммов, цена — около $55 тыс.», — цитирует ТАСС Василевского.

В пресс-службе предприятия рассказали, что, по оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров. Камнем уже заинтересовался Гохран.

Всего в 2019 году на прииске было найдено четыре камня высокого качества. Помимо полукилограммового, были добыты изумруды, вес которых составил 80, 174,9 и 264 грамма.