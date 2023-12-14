«Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей». В России производителям социально значимых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объёма

Производителям социально значимых продуктов питания в России запретят использовать упаковку уменьшенного объёма (900 мл / 9 яиц), разрешены будут только стандартные с округлёнными значениями: например, 200 граммов, 500 граммов, 1 литр и др. Речь идёт прежде всего о таких продуктах, как молоко, сахар, яйца, подсолнечное масло. Эти изменения вступят в силу, если будут приняты поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции», которые готов рассмотреть Минпромторг, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

По его словам, если производители откажутся от попыток манипулировать потребительским рынком через незаметное уменьшение объёма упаковки, то это будет способствовать его прозрачности.

«Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьёзный шаг к наведению порядка в фасовке. Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако всё это делается за счёт злоупотребления доверием потребителя. Многие из нас обнаруживают “усыхание” привычных продуктов и товаров уже дома. И у подавляющего большинства спросом пользуется как раз традиционно расфасованная продукция, а не её уменьшенные варианты», — отметил Виктор Евтухов.

Ранее Россельхознадзор на фоне существенного роста цен на куриные яйца разрешил поставки этой продукции в РФ 21 предприятию Турции, а генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и розничных продавцов яиц, если их средняя цена выросла больше чем на 40%.