Избивших одноклассницу подростков из Красноуральска отправили в центр для малолетних преступников в Нижнем Тагиле

Четверых подростков из Красноуральска, которые в конце июля жестоко избили одноклассницу и выложили видеозапись издевательств в сеть, 10 августа отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Нижнем Тагиле.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в закрытом учреждении малолетние преступники проведут 48 часов. Также полицейские составили материалы с ходатайством о продлении срока содержания в центре до 30 суток и направили их в суд Красноуральска.

«Кроме того, отмечу, что драчуны и драчуньи извинились перед потерпевшей. Родители одного из фигурантов сходили в церковь и поставили свечи за здоровье девочки, а также показали своему ребёнку фильм о том, как отбывают наказание в колонии несовершеннолетние», — добавил Валерий Горелых.

Напомним, школьники устроили разборки своей знакомой из-за оскорбления в соцсетях. Подростки снимали всё на видео, после чего запись была выложена в открытый доступ.Все участники издевательств вместе с родителями были приглашены в полицию для профилактической беседы. На законных представителей детей были составлены административные протоколы за ненадлежащее воспитание. Сами подростки были поставлены на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.