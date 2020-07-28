В Красноуральске школьники избили сверстницу за оскорбление в соцсетях (ВИДЕО)

Полиция разбирается в инциденте, который произошёл 22 июля в Красноуральске. Как сообщает паблик «Нижний Тагил LIVE», местные школьники устроили разборки своей знакомой из-за оскорбления в соцсетях. Избиение 13-летней Анны (все имена изменены. — Прим. ред.) подростки снимали на видео, после чего оно было выложено в открытый доступ. На видеозаписи видно, как двое девочек и двое мальчиков бьют пострадавшую по лицу, роняют на землю и запинывают ногами. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции установлены все участники данного видео.

«История, о которой идёт речь, свидетельствует о явной недостаточной профилактическо-воспитательной работе как со стороны педагогов учебных заведений, где обучаются эти подростки, так и со стороны родителей, — отметил представитель областного полицейского главка. — Если бы детям с молоком матери внушили, что в этой жизни хорошо, а что плохо, что можно делать, а что нельзя, то вряд ли бы наше подрастающее поколение пошло бы на такой противоправный поступок. Учащуюся 6-го класса избивали два мальчика и две девочки, учащиеся 4–7-х классов. Потерпевшая ранее дружила с этой компанией, и в эту же компанию входит ещё одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором “стрелки”. Но она в этой криминальной разборке участие не принимала, поскольку находилась с родителями на даче. Эта девушка узнала, что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в её адрес, и предложила своим приятелям её за это наказать. Девочку вызвали в кусты, и там ей устроили, что называется, “показательную порку”. Вместе с драчунами были ещё две девочки, которые по очереди снимали происходящее. А затем одна из них выложила весь этот “киношедевр” в интернет, чтобы показать, какие они крутые и хозяева этой территории».

Позже данное видео было удалено из первоисточника, но за это время успело разойтись по различным пабликам. В полиции уточнили, что пострадавшая девочка существенных травм не получила и госпитализация ей не потребовалась. Все участники издевательств вместе с родителями были приглашены в полицию для профилактической беседы. На законных представителей детей были составлены административные протоколы за ненадлежащее воспитание. Сами подростки были поставлены на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники ОВД Красноуральска планируют направить документы в суд о направлении четырёх подростков в качестве наказания в спецучреждение закрытого типа.