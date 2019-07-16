Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

27 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ в регистрации на выборы по состоянию на утро 16 июля, со ссылкой на Мосгоризбирком пишет «Интерфакс».

Всего на выборы выдвигались 426 человек, однако только 290 из них предоставили документы на регистрацию. 216 кандидатов, как партийных, так и самовыдвиженцев, уже прошли регистрацию, рассказал собеседник агентства. Среди тех, кому отказано в регистрации, — футболист Дмитрий Булыкин, муниципальный депутат Илья Яшин и директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм.

16 июля окружные избирательные комиссии рассмотрят документы ещё 47 кандидатов в депутаты, окончательные списки зарегистрированных кандидатов будут оглашены в СМИ 17 июля.

«У кандидатов, кому будет отказано в регистрации за недостоверность предоставленных подписей или по иным причинам, есть полное право доказывать свою правоту путём подачи жалобы в Мосгоризбирком либо подачи иска в суд», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, 14 и 15 июля в Москве прошли акции независимых оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые утверждают, что избиркомы неправомерно отказывают им в участии в выборах. Уже известно, что до выборов не допущен муниципальный депутат Илья Яшин, у которого в подписях за выдвижение обнаружили слишком много брака.