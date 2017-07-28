Избирком зарегистрировал первых кандидатов в свердловские губернаторы

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала первых кандидатов в губернаторы. Ими стали депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР) и депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин (РППС). Оба кандидата представили в избирком по 132 подписи муниципальных депутатов и глав. В подписных листах каждого сотрудники комиссии нашли лишь по одной недостоверной подписи. Торощина избирком зарегистрировал первым – в 16:05.

«Сегодня Избирательная комиссия Свердловской области официально зарегистрировала меня кандидатом на должность губернатора Свердловской области. Голосование было единогласным! Жду вас всех на избирательных участках 10 сентября!» – написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы.

Вторым облизбирком зарегистрировал кандидата Дмитрия Сергина.

«Регистрация – это очередной и очень важный этап избирательной кампании, – сказал АН ”Между строк” руководитель регионального отделения “Партии пенсионеров” Дмитрий Сергин. – Как мы видим, дойти до него удалось не всем: кто-то сам снял свою кандидатуру с выборов, кто-то не смог собрать подписи. Я был на 100% уверен, что у меня не возникнет ни технических, ни юридических сложностей, поскольку все документы проверялись нашим штабом очень тщательно и не по разу. Желаю своим оппонентам также успешно преодолеть муниципальный фильтр и продолжить избирательную кампанию».

Регистрация остальных кандидатов ожидается на следующей неделе.

Выборы свердловского губернатора назначены на 10 сентября 2017 года. Подписи для прохождения муниципального фильтра в облизбирком, помимо Торощина и Сергина, сдали врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), управляющий директор ПАО «Плюс банк» Алексей Парфёнов (КПРФ), депутат Заксобрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и политтехнолог Константин Киселёв.

Напомним, сегодня первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов выразил уверенность, что все шесть выдвиженцев, сдавших документы в избирательную комиссию, преодолеют муниципальный фильтр. Окончательный список участников выборов главы региона станет известен 4 августа.

Агентство новостей «Между строк»